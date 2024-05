Euro 2024 : groupes, stades, matchs, diffuseurs… voici le programme complet de la compétition

L’Euro 2024 démarre dans un mois jour pour jour. C’est le 14 juin que sera lancée la compétition en Allemagne. Voici le programme.

Le compte à rebours menant vers le coup d’envoi de l’Euro 2024 en Allemagne s’engage dans un virage déterminant : c’est dans un mois jour pour jour que la compétition démarrera. Groupes, stades, matchs, diffuseurs… le point complet sur la joute continentale, qui démarrera le vendredi 14 juin 2024.

Quels groupes ?

Comme cela avait été le cas pour les éditions 2016 et 2020 (reportée à 2021 en raison du covid), le tournoi est divisé en six groupes de quatre équipes. Pays hôte, l’Allemagne est dans le groupe A. Pour rappel, les deux premiers et les quatre meilleurs troisièmes se qualifient pour les huitièmes de finale. Voici un rappel de ce qu’a donné le tirage.

Groupe A

Allemagne

Suisse

Ecosse

Hongrie

Groupe B

Italie

Croatie

Espagne

Albanie

Groupe C

Slovénie

Danemark

Angleterre

Serbie

Groupe D

Pologne

Autriche

France

Pays-Bas

Groupe E

Roumanie

Belgique

Slovaquie

Ukraine

Groupe F

République tchèque

Turquie

Portugal

Géorgie

Quels stades ?

Les 51 rencontres qui se tiendront pendant ce mois de tournoi se dérouleront dans 10 stades. Neuf d’entre eux ont déjà été utilisés il y a 18 ans, pour le compte de la Coupe du monde 2006. Voici les enceintes sélectionnées :

Olympiastadion, à Berlin

Allianz Arena, à Munich

Signal Iduna Park, à Dortmund

Deutsche Bank Park, à Francfort

RheinEnergie Stadion, à Cologne

MHPArena, à Stuttgart

Volksparkstation, à Hambourg

Merkur Spiel-Arena, à Düsseldorf

Veltins-Arena, à Gelsenkirchen

Red Bull Arena, à Leipzig

Quels diffuseurs ?

Au rayon diffusion des matchs de l’Euro 2024, 25 seront retransmis sur des chaines en clair : TF1 et M6. Pour l’heure, les droits payants n’ont pas encore été attribués en ce qui concerne la France.

Quel programme ?

Et maintenant, le plus important : quel est le calendrier complet de la compétition ? Le voici, jour par jour :

Vendredi 14 juin

Allemagne – Ecosse, à 21 heures sur TF1 (Groupe A)

Samedi 15 juin

Hongrie – Suisse, à 15 heures (Groupe A)

Espagne – Croatie, à 18 heures (Groupe B)

Italie – Albanie, à 21 heures sur M6 (Groupe B)

Dimanche 16 juin

Pologne – Pays-Bas, à 15 heures (Groupe D)

Slovénie – Danemark, à 18 heures (Groupe C)

Serbie – Angleterre, à 21 heures sur TF1 (Groupe C)

Lundi 17 juin

Roumanie – Ukraine, à 15 heures (Groupe E)

Belgique – Slovaquie, à 18 heures (Groupe E)

Autriche – France, à 21 heures sur TF1 (Groupe D)

Mardi 18 juin

Turquie – Géorgie, à 18 heures (Groupe F)

Portugal – République tchèque, à 21 heures sur TF1 (Groupe F)

Mercredi 19 juin

Croatie – Albanie, à 15 heures (Groupe B)

Allemagne – Hongrie, à 18 heures (Groupe A)

Ecosse – Suisse, à 21 heures (Groupe A)

Jeudi 20 juin

Slovénie – Serbie, à 15 heures (Groupe C)

Danemark – Angleterre, à 18 heures (Groupe C)

Espagne – Italie, à 21 heures sur M6 (Groupe B)

Vendredi 21 juin

Slovaquie – Ukraine, à 15 heures (Groupe E)

Pologne – Autriche, à 18 heures (Groupe D)

Pays-Bas – France, à 21 heures sur M6 (Groupe D)

Samedi 22 juin

Géorgie – République tchèque, à 15 heures (Groupe F)

Turquie – Portugal, à 18 heures (Groupe F)

Belgique – Roumanie, à 21 heures sur M6 (Groupe E)

Dimanche 23 juin

Ecosse – Hongrie, à 21 heures (Groupe A)

Suisse – Allemagne, à 21 heures sur M6 (Groupe A)

Lundi 24 juin

Croatie – Italie, à 21 heures sur TF1 (Groupe B)

Albanie – Espagne, à 21 heures (Groupe B)

Mardi 25 juin

France – Pologne, à 18 heures sur TF1 (Groupe D)

Pays-Bas – Autriche, à 18 heures (Groupe D)

Danemark – Serbie, à 21 heures (Groupe C)

Angleterre – Slovénie, à 21 heures sur M6 (Groupe C)

Mercredi 26 juin

Ukraine – Belgique, à 18 heures (Groupe E)

Slovaquie – Roumanie, à 18 heures (Groupe E)

Géorgie – Portugal, à 21 heures sur M6 (Groupe F)

République tchèque – Turquie, à 21 heures (Groupe F)

Samedi 29 juin

1/8e : 2e du groupe A contre 2e du groupe B, à 18 heures

1/8e : 1er du groupe A contre 2e du groupe C, à 21 heures

Dimanche 30 juin

1/8e : 1er du groupe C contre 3e du groupe D, E ou F, à 18 heures sur M6

1/8e : 1er du groupe B contre 3e du groupe A, D, E ou F, à 21 heures sur TF1

Lundi 1er juillet

1/8e : 2e du groupe D contre 2e du groupe E, à 18 heures sur TF1

1/8e : 1er du groupe F contre 3e du groupe A, B ou C, à 21 heures sur M6

Mardi 2 juillet

1/8e : 1er du groupe E contre 3e du groupe A, B, C ou D, à 18 heures

1/8e : 1er du groupe D contre 2e du groupe F, à 21 heures sur TF1

Vendredi 5 juillet

Premier quart de finale à 18 heures, sur TF1

Deuxième quart de finale à 21 heures, sur M6

Samedi 6 juillet

Troisième quart de finale à 18 heures, sur TF1

Quatrième quart de finale à 21 heures, sur M6

À noter que M6 diffusera le quart de finale des Bleus, s’ils se qualifient jusqu’à ce stade de la compétition.

Mardi 9 juillet

Première demi-finale à 21 heures, sur M6

Mercredi 10 juillet

Deuxième demi-finale à 21 heures, sur TF1

À noter que TF1 diffusera la demi-finale des Bleus, s’ils se qualifient jusqu’à ce stade de la compétition.

Dimanche 14 juillet