Druelle Balsac. Football : les féminines sauvent l’honneur

Les seniors 1 en R2 se rendaient dimanche à Grisolles avec l’espoir de ramener une victoire pour sauver une saison mal engagée. Ce sont les locaux qui ouvrent le score à la 30e et malgré les efforts des orange et noir le score à la mi-temps restera à 1 à 0.

En deuxième période, les Druellois, avec l’entrée de Chevignon, vont dominer les débats et s’offrent plusieurs occasions de revenir au score.

Mais à trop se découvrir la porte est ouverte aux Tarn et Garonnais pour ajouter à la 88e un deuxième but.

Il reste un match dans 15 jours contre le Rodez AF 3 qu’il faudra gagner en espérant une défaite des concurrents au maintien.

Les seniors 2 jouaient leur survie en D1 à Luc-la-Primaube 2. Malgré l’ouverture du score à la 26e par les locaux une défense héroïque des Druellois permet d’atteindre la mi-temps sur ce score de 1 à 0. En deuxième période les "orange et noir" vont tout faire pour revenir et par Teyssèdre égalisent à la 85e et on en restera là.

Ce bon match nul 1 à 1 ne sera pas suffisant et cette équipe est reléguée en D2.

Les seniors 3 en D4 avec une équipe new-look rencontraient les Mahorais Asc sur le stade de Polonia à Rodez.

Une défaite 2 à 1 face au second avec un but druellois de Choucron permet de terminer à la 4e place.

À noter que pour cette dernière rencontre l’arbitre Nicolas Vayssière et le président Jérôme Rougié avaient rechaussé les crampons pour les Druellois.

Les féminines en R1 recevaient Montpellier Asptt au Bouldou et par Charlotte Boutonnet ouvrent la marque à la 19e. En deuxième période les Sudistes rentrent avec d’autres intentions et égalisent dès la 46e.

À la 58e, la rentrante Lily Ginestet double la mise.

Il faut une grosse défense avec un but sauvé sur la ligne par Sarah Combes et de belles parades de la gardienne Anaïs Robert pour conserver cette victoire 2 à 1 jusqu’au bout. Fin de saison avec une 6e place comme la saison passée malgré une poule d’un niveau plus relevé. Bravo à elles.

Les jeunes U9, U11 et U13 se sont fait plaisir en tournois à Sébazac ce jeudi de l’Ascension.