Luc-la-Primaube. Football : les joueurs de l’équipe II terminent la saison sur un match nul

Après 8 victoires, 1 match nul et 1 défaite lors des 10 derniers matchs, l’équipe fanion de Luc Primaube Football Club se déplaçait à Bassin Aveyron. Les joueurs de Franco Vignola n’avaient plus la flamme. Lors d’une rencontre sans enjeu sportif, les locaux plus concernés que leurs adversaires, ont attaqué le match le pied au plancher et ont globalement maîtrisé le ballon. Les Luco-Primaubois ont commis trop d’erreurs et ont offert deux buts aux locaux à la 15e et 30e minute. Ils ont bien tenté de planter quelques banderilles afin de réduire le score mais en vain. Rendez-vous le dimanche 26 mai à 15 heures au stade François- Niarfeix à Luc pour le dernier match de la saison contre l’Élan Marivalois.

Pour son dernier match de la saison, l’équipe II recevait Druelle II. Dès les premières minutes, les joueurs de Pierre Nourry, Luckian Olier et François Cransac, ont mis le pied sur le ballon et ont ouvert le score à la 26e par Angeviel. Ils ont ensuite mis une pression constante sur les visiteurs qui avaient du mal à sortir de leur camp. Ils ne sont cependant pas parvenus à faire le break avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Druellois ont monté le seuil d’intensité et de maîtrise et cela s’est fait ressentir dans la dynamique du match. Ils ont été logiquement récompensés en égalisant à la 85e. Avec 10 victoires, 4 nuls et 8 défaites au compteur, cette équipe termine à une honorable 5e place au classement général.

Les U11 qui participaient au tournoi organisé par FC Comtal à Sébazac ont ramené la coupe. C’est une belle victoire des jeunes mais aussi de leurs coachs. Fiers de cet exploit, les coprésidents de LPFC, Myriam Alauzet et Thierry Olier, se confortent dans l’idée que la relève est assurée dans quelques années. Dans ce même tournoi, à noter une superbe 5e place pour les U9 avec du beau jeu, de l’envie, et surtout un bel esprit d’équipe.