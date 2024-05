Saint-Saturnin-de-Lenne. Gros succès du quine de l’Elan

A Saint-Saturnin il n’est pas exceptionnel qu’il y ait des quines mais ce 8 mai, le quine de l’Elan a connu une participation exceptionnelle !

Pour recevoir les très nombreux joueurs, les organisateurs ont dû rajtouter des tables. Au micro, Gigi a tenu cette assemblée de main de maître, en énonçant clairement les parties et les numéros et en maîtrisant les explosions de joie et les cris de déception. Bravo à tous les membres de l’"Elan" et à tous ceux qui ont permis que cette soirée soit réussie ; merci à tous les participants pour leur soutien à cette association qui organise de nombreuses animations dans le village.