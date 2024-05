"Il portait fièrement nos couleurs" : le corps du jeune Ariégeois disparu en mer a été retrouvé en Espagne, son club de rugby lui rend hommage

Après quatre jours de recherche, le corps de Thibaut, un jeune ariégeois de 20 ans, a été retrouvé dans la baie de Roses en Espagne alors qu’il était parti nager en mer.

Thibaut, 20 ans, avait disparu au large de la commune de Roses en Espagne, jeudi 9 mai 2024. Après quatre jours de recherches, son corps a été retrouvé par des plongeurs, coincé à 10 mètres de profondeur dans la baie des Roses.

Il était parti en vacances avec un groupe d’amis et séjournait dans la station balnéaire. À deux, ils étaient partis nager, tôt dans la matinée, jeudi. Vers 7 heures du matin, un bateau a donné l’alerte en apercevant l’un des jeunes en difficulté dans la mer. Il a été secouru, mais Thibaut est resté introuvable.

Son club de rugby adresse une pensée à ses proches

Thibaut Alexandre était originaire de l’Ariège. Son club de rugby, l’Étoile sportive Laroque Belesta, révèle que le corps retrouvé est bien celui du jeune homme, confirmant les informations du média catalan El Gerio.

"Il portait fièrement nos couleurs avec l’équipe réserve. L’ensemble du club adresse ses pensées et ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches", a communiqué l’Étoile sportive sur ses réseaux sociaux, en partageant une image du jeune homme.

.