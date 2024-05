Il vole des téléphones dans une grande surface, un Aveyronnais condamné en son absence dans le Tarn

Le Decazevillois a reconnu les faits qui se sont déroulés au mois d'avril, mais ne s'est pas présenté au tribunal d'Albi, ce 13 mai.



Le jeudi 18 avril dernier, un Aveyronnais de 48 ans habitant à Decazeville remarque une vitrine présentant des télphones portables ouverte dans une grande surface de Carmaux (Tarn). Ni vu ni connu, il se saisit d'un téléphone, le débarrasse discrètement de son emballage en déambullant des la rayons et quitte le magasin le plus tranquillement, le portable dans ses poches, raconte La Dépêche du Midi.

Une semaine plus tard exactement, le 25 avril, il revient dans cette grande surface et constate que cette fois, le présentoir à téléphones portables est fermé. Qu'à cela ne tienne, il force la vitrine et s'empare cette fois de 5 téléphones portables, qu'il débarrasse là aussi de leurs emballages, et ressort tout aussi tranquillement que la première fois. Sauf que cette fois-ci, les responsables de la grande surface se rendent compte quelques jours plus tard des vols et déposent plainte auprès du commissariat de Carmaux.

Trahi et identifié par la vidéosurveillance du magasin, le quadragénaire decazevillois sera interpellé à son domicile et placé en garde à vue, lors de laquelle il reconnaîtra les faits.

Convoqué qur reconnaissance préalable de culpabilité le 13 mai au tribunal d'Albi, l'Aveyronnais, sans emploi et déjà connu de la justice pour trafic de stupéfiants et vol, ne s'est pas présenté au rendez-vous, transformé dans la foulée en audience correctionnelle et en condamnation par contumace à 12 mois de prison, et à verser 1 607 € de préjudices matériels à la grande surface, plus 600 € de frais de justice.