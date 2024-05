Le Truel. L’association des Aînés en assemblée

Le mois de mai de retour, il était temps de convoquer en assemblée générale les adhérents de "l’Association des aînés Saint-Cyrice", ce qui a eu lieu samedi 11 mai à la salle des fêtes de "la base de Loisirs Jean Delfau". Une soixantaine de personnes sont venues au rendez-vous pour entendre le président Jean-Louis Loiseau détailler les animations qui ont déjà eu lieu (galette des rois, après-midi crêpes, après-midi chocolat, sortie à Nant, avec repas et visites au "Domaine de Gaillac"). Il a été fait état du bilan financier de l’année : et proposer une légère modification des statuts pour ouvrir à partir de 50 ans la porte de l’association à ceux qui le voudraient (ancien statut : 60 ans). Aucune opposition à cette idée, sachez donc qu’il y a de la place pour accueillir de nouveaux adhérents qui seront les bienvenus pour "booster" l’association. Tous ceux qui s’occupent de faire vivre cette association tiennent à remercier tous les participants et leur donnent mission de ramener leurs parents ou amis pour renforcer l’effectif et conserver "l’esprit village".

La journée fut belle autour de l’apéritif puis du repas, les discussions et les sourires de tous témoignaient du plaisir de cette rencontre. A noter, la présence de Jean-Pierre Alibert maire du Truel pour encourager les organisateurs.

Ce prochain dimanche 26 mai, pour "la transhumance à Aubrac", il reste quelques places encore disponibles dans le bus qui partira de Villefranche-de-Panat le dimanche matin (26 mai) à 7 h 15.

Contact pour inscription ou informations : patloiseau@orange.fr ou au 06 35 16 59 08