Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Le soleil printanier a contribué au succès du vide-greniers de Sainte-Marie

Depuis près de deux décennies, se déroule le vide-greniers de l’école Sainte-Marie. Cette année, c’est sous un soleil printanier, que de très nombreux chineurs sont venus sur le parking de la Roseraie, ou une cinquantaine d’exposants proposaient toutes sortes d’objets hétéroclites et des vêtements.

Il y en avait pour tous les goûts ! Pour les collectionneurs, les amateurs d’objets rares, ou tout simplement des visiteurs venus faire de bonnes affaires. C’est dans une sympathique et chaleureuse ambiance que les habitants et les vacanciers venus pour ce long week-end ont échangé et fait de bonnes affaires.

Depuis quelques années, il est de tradition que les organisateurs proposent aux visiteurs de quoi se restaurer avec un repas traditionnel, aligot-saucisse bien sûr !

Une fois de plus ce fut une belle réussite.

Rendez-vous l’année prochaine à la même période pour une nouvelle édition !