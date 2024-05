Mouret. Les orchidées découvertes sous le soleil

Le 8 mai, la météo avait décidé de prendre soin de l’association de Sauvegarde du patrimoine de la commune de Mouret pour accompagner sa 22e rando des orchidées. Une soixantaine d’amoureux de la nature dont de nombreux jeunes se sont retrouvés place de la mairie où ils ont été accueillis par les organisateurs et par Jean Paul Fabre, botaniste. Ont été présentés les spécialistes venus comme ils le font chaque année, Marie-Dominique Albinet, Bernard Borde.

Michèle et Michel ont, en fourgon, accompagné les sacs de ceux qui souhaitaient être plus légers pour grimper. André et Bernard guidaient le groupe. Tout au long de la montée vers Saint-Jean le Froid et à l’arrivée à la chapelle, de nombreuses variétés d’orchidées ont été repérées et identifiées et souvent photographiées. Parmi elles, l’Homme pendu, Militaire, Abeille, Limodore, Orchimouche, Listère ovale… À l’arrivée, une petite avancée sur le GR 62 vers Nauviale a permis la découverte de Céphalanthères à longues feuilles.

Après le déjeuner-casse croûte, la chapelle a accueilli tous les participants pour la conférence de Jean Paul Favre sur "Les Plantes Toxiques". Il a évoqué les animaux venimeux (vipère, zygène, salamandre, crapaud commun, etc) et les plantes toxiques (ergots du seigle, absinthe, ciguë, chèvrefeuille, hellébore fétide, chélidoine, lierre, etc). À l’heure du retour à Mouret, chacun était ravi de la convivialité de cette journée riche d’informations et de découvertes.