Les "Rencontres Citoyennes" de Rignac, une place forte des valeurs républicaines en Aveyron

Ce 17 mai, l’association Rencontres Citoyennes, de Rignac invite l’humoriste aveyronnais Wally. L’occasion de revenir sur le parcours de cette association en milieu rural qui séduit toujours autant le public, depuis sa création.

Qu’est ce qui fait courir l’association "Rencontres Citoyennes" basée à Rignac et qui organise des conférences publiques ? Le partage de l’information de proximité, l’organisation de spectacles, la mise en place de conférences pour réfléchir ensemble sur le monde qui nous entoure sont ses fils conducteurs. Ses valeurs ? Elles sont basées sur l’humanisme, la solidarité, le refus de toutes les formes d’exclusion, le souci de justice sociale et fiscale, la transparence de la gestion publique et de démocratie participative.

La déclinaison des statuts de l’association et ses valeurs sont un beau programme en soi. Mais le bureau de l’association et son conseil d’administration, présidés par Christian Valayer ne comptent pas se limiter à cela. Depuis son origine, l’association a organisé plus d’une centaine de conférences, pour 8 686 participants qui ont pleinement profité. Par ailleurs, l’association qui ouvre sur la culture a monté sept pièces de théâtre pour 1 738 spectateurs. De plus, elle a invité neuf spectacles qui ont profité à 3 060 personnes. Soit un total de 13 484 personnes qui ont participé aux 117 conférences, spectacles, pièces de théâtre de l’association Rencontres Citoyennes depuis 2009. Un rayonnement qui dépasse largement la commune de Rignac. De quoi satisfaire le président Christian Valayer et son conseil d’administration. "On veut maintenir le cap des neuf activités mensuelles au cours cette année précise-t-il". Le Covid a largement marqué l’association, comme toutes les entreprises et associations mais pas de quoi décourager ou faire douter le conseil d’administration.

L’expérience de l’association, sa maturité lui donne confiance quant à ses assises. Elle sait pouvoir compter sur sa réputation à travers les conférences aux thématiques d’actualité et des intervenants de qualité. Elle sait aussi pouvoir compter sur les infrastructures du village, la mairie et la communauté de communes qui mettent à disposition les salles et la logistique en général. Les hôtesses d’accueil de l’office de tourisme du Pays rignacois, les commerçants et entrepreneurs locaux qui accompagnent à titre de sponsors ou pour des soutiens logistiques ne sont pas en reste pour venir en renfort. Et si la logistique est au top, les intervenants ne le sont pas moins. Feu Pierre Rabhi avait séduit 1 400 personnes pour sa conférence "convergence des consciences", en 2018. Un record inégalé pour une si petite association en milieu rural. Fatima Ibn Ziaten, qui a perdu son fils tué par un terroriste, a aussi pulvérisé les records grâce aux publics scolaires venus l’écouter. Les intervenants comme l’ancienne sénatrice Anne-Marie Escoffier dans le domaine politique ont su intéresser le public, à leur façon. Les acteurs locaux, comme les restaurateurs et notamment les sœurs Fagegaltier ne sont pas en reste. L’association titille l’esprit critique ou curieux des citoyens pour une convergence vers les valeurs de la République et de la solidarité. Elle sait aussi rester sur les questions d’actualité comme le climat, la santé, les institutions politiques nationales ou européennes. Pour autant, elle ne fait pas que dans « l’intellectualisme ». Elle sait être conviviale et rassembler autour du rire, des spectacles et des sujets qui font société sur la scène artistique.

Ce 17 mai, elle invite un enfant du pays : Wally pour son dernier spectacle, "Ma distinction", à 21 heures, Espace Jarlan. Réservation au 05 65 80 26 04. Tarif 15 €.