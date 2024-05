Ligue 2 : entraîneur, joueur, gardien, plus beau but, équipe type… voici le palmarès des trophées UNFP

La cérémonie des trophées UNFP se tenait dans la soirée du lundi 13 mai 2024. Voici le palmarès concernant la Ligue 2 BKT.

La Ligue 2 n’a pas encore livré son verdict, mais les trophées UNFP ont, eux, été décernés, ce lundi 13 mai 2024. Cinq récompenses étaient à distribuer : voici qui l’a emporté.

Gauthier Hein meilleur joueur

Il fallait s’y attendre : champion de France de Ligue 2 et donc assuré de remonter dans l’élite après sa descente l’an passé, l’AJ Auxerre a été l’une des grandes gagnantes de cette soirée. À commencer par le trophée du meilleur joueur, attribué au virevoltant Gauthier Hein. Grand habitué des teintures, l’homme aux 10 buts et 9 passes décisives cette saison a été l’un des grands artisans du succès auxerrois.

????? ?????? \u26a1\ufe0f\ud83d\udc68‍\ud83c\udfa4



Hein Trophée UNFP de plus pour Gauthier cette saison, celui de meilleur Joueur de @Ligue2BKT \ud83c\udfc6



Félicitations @gauthier_hein ! \ud83d\udc4f #TropheesUNFP pic.twitter.com/1mPue4ieg4 — UNFP (@UNFP) May 13, 2024

Christophe Pélissier meilleur entraîneur

C’était une récompense sur laquelle les regards du Rodez Aveyron football étaient rivés, Didier Santini faisant partie des nommés. Mais c’est Christophe Pélissier, entraîneur de l’AJA, qui a obtenu le graal. Après avoir fait monter Luzenac en Ligue 2 en 2014 (accession finalement annulée), Amiens et Lorient en Ligue 1 (2017 et 2020), le natif de Revel a récidivé, cette fois-ci avec les Bourguignons.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?



Christophe Pélissier, le spécialiste des montées a encore frappé, et renvoie l'AJ Auxerre en @Ligue1UberEats.



Voilà un premier Trophée bien mérité !



Félicitations coach ! \ud83d\udd35\u26aa\ufe0f #TropheesUNFP pic.twitter.com/myn8tBVTGY — UNFP (@UNFP) May 13, 2024

Gautier Larsonneur meilleur gardien

Si l’AJA n’a été que "l’une des grandes gagnantes", c’est parce que l’AS Saint-Etienne a été aussi très bien lotie lors de ces trophées UNFP. Son dernier rempart, Gautier Larsonneur, a été élu meilleur gardien du championnat. Après une première partie de saison compliquée, les Verts ont redressé la pente et sont troisièmes à une journée de la fin. Et ils arborent le statut de meilleure défense sur les 20 derniers matchs, avec 11 buts encaissés. L’ancien protégé de Brest y est pour beaucoup…

Certains ont décidé de franchir l'Everest cette année... D'autres se sont cassés les dents toute la saison face à la montage Larsonneur \ud83c\udfd4\ufe0f



Gautier Larsonneur remporte le Trophée UNFP de meilleur gardien de @Ligue2BKT \ud83c\udfc6



Félicitations Gautier \ud83d\udc4f#TropheesUNFP pic.twitter.com/DOxhH2c1gA — UNFP (@UNFP) May 13, 2024

Le plus beau but pour Irvin Cardona

Autre récompense glanée par les Verts : celle du plus beau but. C’est Irvin Cardona qui l’a remportée, grâce à sa réalisation contre Bordeaux à Geoffroy-Guichard. Alors que les Verts sont menés 0-1 et à 10 contre 11, l’attaquant va égaliser à la 90e+1 avant de donner la victoire aux siens d’un ballon piqué splendide trois minutes plus tard, alors que l’angle paraissait fermé pour tenter ce geste. De quoi faire exploser le volcan vert !

Puissance, finesse, enroulé ou reprise de volée... Une fois de plus, les magiciens de @Ligue2BKT vous ont gâtés \u2728



Il y en a pour tous les goûts dans le top 5 des buts de la saison de @Ligue2BKT \ud83d\ude0d



À vous d’élire le plus beau d’entre eux, votez sur https://t.co/7j58y5maif \ud83c\udfc6… pic.twitter.com/9JdQN6gk30 — UNFP (@UNFP) May 10, 2024

Là aussi, le Raf était en lice avec un but d’Andreas Hountondji. Le magnifique numéro de l’attaquant ruthénois, qui s’était joué de plusieurs défenseurs bastiais avant d’envoyer une frappe enveloppée en pleine lucarne à Furiani, n’a donc pas été retenu.

Et voici le 11 type

Enfin, à l’occasion des trophées UNFP, c’est l’équipe type de la saison qui est établie. L’AJ Auxerre est encore à la fête, avec quatre joueurs dans le 11 récompensé. Saint-Etienne, Caen et Angers comptent deux représentants. Le Paris FC, lui, un seul. Voici les lauréats :

Gautier Larsonneur (Saint-Etienne)

(Saint-Etienne) Paul Joly (Auxerre)

(Auxerre) Anthony Briançon (Saint-Etienne)

(Saint-Etienne) Jubal (Auxerre)

(Auxerre) Ali Abdi (Caen)

(Caen) Gauthier Hein (Auxerre)

(Auxerre) Himad Abdelli (Angers)

(Angers) Ilan Kebbal (Paris FC)

(Paris FC) Gaëtan Perrin (Auxerre)

(Auxerre) Alexandre Mendy (Caen)

(Caen) Loïs Diony (Angers)

Un gardien Infranchissable ?

Une défense solide ?

Un milieu virtuose \ud83c\udfbb

Une attaque décisive \ud83c\udfaf



La @ligue2bkt se porte bien \ud83d\ude44#TropheesUNFP pic.twitter.com/wW2IxQrytZ — UNFP (@UNFP) May 13, 2024

Une journée… et les barrages

Pour rappel, la saison 2023-2024 de Ligue 2 n’est pas encore terminée. Il reste une dernière journée, qui doit se disputer en multiplex le vendredi 17 mai 2024. Les enjeux sont multiples : qui finira 2e et accompagnera Auxerre en Ligue 1 ? Qui terminera 3e et devra passer par les barrages ? Rodez parviendra-t-il à conserver sa place dans le Top 5 et même arracher un 4e rang synonyme de play-off à Paul-Lignon ? Verdict imminent…