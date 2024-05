MÉTÉO. Retour des orages : 15 départements en vigilance ce mardi et 38 ce mercredi, voici qui est concerné

Un épisode orageux soutenu est attendu dans le sud ce mardi, le point sur les prévisions.

37 départements sont placés en vigilance jaune par Météo France, mardi 14 mai 2024, dont 15 pour des épisodes orageux. Le pourtour méditerranéen et la région Grand Est sont concernés : Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard, Lozère, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Doubs, Haute-Saône, Territoire de Belfort, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Vosges, Meurthe-et-Moselle et Moselle.

15 départements en vigilance orages ce mardi. Météo France

Météo France insiste sur le "caractère soutenu" attendu entre le Languedoc-Roussillon et le sud du Massif central dans la nuit de mardi à mercredi. Dans le reste du Sud-Ouest, des averses sont prévues toute la journée. Les températures sont également en nette baisse, de quoi trancher avec l'ambiance presque estivale de ces derniers jours.

38 départements concernés mercredi

Le Sud-Ouest va retrouver un peu de soleil dans la journée de mercredi 15 mai, mais les orages n’épargneront pas la moitié nord de la France, de l’est à la Normandie.

Météo France place pour l’instant 38 départements en vigilance jaune à partir de midi jusque dans la nuit de jeudi : Bouches-du-Rhône, Drôme, Ardèche, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Ain, Rhône, Loire, Haute-Loire, Cantal, Puy-de-Dôme, Allier, Saône-et-Loire, Jura, Doubs, Territoire de Belfort, Haute-Saône, Haute-Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Côte-d’Or, Yonne, Nièvre, Cher, Indre, Indre-et-Loire, Sarthe, Maine-et-Loire, Mayenne, Orne, Manche et Calvados.

38 départements en vigilance orages ce mercredi. Météo France

Un temps instable est encore et toujours attendu jeudi 16 mai avec l’arrivée d’une goutte froide atlantique. Cela va occasionner "des averses orageuses par moments et par endroits, et un temps un peu frais pour la saison". Météo France précise que "les déficits de température étant plus marquées dans le sud".