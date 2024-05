Golinhac. Nouveaux bancs à l’église et nouveau confort pour les paroissiens

Les nouveaux bancs de l’église viennent tout juste d’être livrés. Les anciens dataient de plus de 60 ans. Le père Bousquet, prête de Golinhac à l’époque, les avaient fait installer. Ce projet a pu voir le jour grâce à la vente du couvent Saint-Joseph à la mairie. Le Relais de Golinhac a pris la décision de remplacer les bancs et de les financer en accord avec le Frère Damien et le Conseil économique paroissial Saint-Jacques, Dourdou et Dazes. Cette laborieuse tâche a été confiée à Francis Cadet, L’artisan du bois, menuisier à Lioujas. Il a fabriqué 45 bancs en bois exotique hévéa. Une belle commande qu’il a honorée avant son départ proche à la retraite. Ces bancs clairs font un bel effet dans l’église Saint-Martin, d’autant qu’ils sont confortables. Une belle initiative qui rénove l’intérieur de l’église.