Occitanie : ivre, elle décide de se baigner dans la rivière et se retrouve emportée par le courant

Les faits se sont déroulés ce lundi 13 mai en début de soirée à Collias dans le Gard.



Elle rêvait peut-être, enveloppée par les vapeurs d'alcool, que c'était déjà l'été, ce lundi 13 mai en début de soirée, alors que de nouvelles pluies s'apprêtaient à s'abattre sur le Gard. Cette quinquagénaire ivre et apparemment euphorique habitant Collias décide alors d'aller se baigner dans le Gardon, vers 20h30, suscitant certainement l'étonnement et les rires parmi les amis qui étaient (heureusement) avec elle.

Et la voilà s'avançant dans la rivière, l'histoire ne dit pas dans quelle tenue, puis perdant l'équilibre, tombant... et se retrouvant emportée par le courant, sous les yeux de ses amis qui ne tardent pas à appeler les secours.

Les pompiers arrivent, se mettent sans tarder à la recherche de la femme de 50 ans... et finissent par la retrouver, "bien plus loin" précise La Gazette, saine et sauve, mais quelque peu dégrisée...