Estaing. Popeline : le 4e tome vient de sortir

"Popeline se plie en 4", c’est le titre du quatrième tome qui vient de sortir chez Marie Laurens et fille. On y retrouve les réflexions humoristiques de Popeline devenue témoin de son époque qui n’hésite pas à fournir des "recettes pour la paix" avec un "plat de résistance" et un "dessert".

Toujours 40 pages de dessins aux crayons de couleur où texte manuscrit et image se répondent en créant le décalage de l’humour. Certaines pages ont déjà paru ou paraissent en nouvelles cartes postales, telles la "définition du divorce", "La légèreté n’est pas une mince affaire" ou "Si l’art régnait que serait la poussière des toiles ?". Le livret est à commander à l’association estagnole ou dans toute librairie de la zone Euro. Il est déjà proposé à la Civette de La Poste chez Pascale et Rémi à Espalion, où sont aussi en vente les cartes postales popelinesques. Par ailleurs, 40 fiches pédagogiques sont en préparation pour accompagner le premier tome.

Elles sont conçues par une professeur certifiée de Lettres modernes et docteur en sciences de l’information et de la communication pour faire de ce Popeline un livret de vacances pour les enfants de 7 à 107 ans. Elles seront ajoutées gratuitement au premier tome. Les 42 cartes postales, les 4 livrets et les fiches pour accompagner le premier tome se retrouvent au stand de Marie Laurens et fille, quand il ne pleut pas, au Petit marché du mercredi sur le quai d’Estaing à partir de 17 h.

Pour les commander, une adresse postale : Marie Laurens et fille, 5 rue basse, 12190 Estaing (marielaurensetfille.editions@gmail.com).