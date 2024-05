Naucelle. Un Marché qui réserve toujours des surprises

En bref

Marché. Le marché "côté Jardin" du quartier de Naucelle – Gare va s’installer sur la zone de l’Issart le 19 mai. Une date, choisie par les bénévoles est conseillée par les plus anciens pour planter : tomates, cucurbitacées, arbustes, fleurs. Des stands seront disponibles pour les fans de vide-greniers. La restauration s’effectuera sur place suivant l’offre et l’envie de chacun. Une solution de repli est possible en cas de mauvais temps. Seule certitude à ce jour, l’ambiance y est toujours conviviale et réserve toujours des surprises. Renseignements complémentaires au 06 70 92 45 33, où 06 73 41 37 73.

La vie secrète des volcans sous-marins. Une conférence sur les volcans sous-marins de l’océan Pacifique sera animée par Véronique Robigou le 3 juin, à partir de 18 h 30, aux Voyageurs (gratuit, repas sur réservation au 06 76 62 08 68.). Nous plongerons sur la dorsale océanique Juan de Fuca à l’ouest de la côte des états nord-américains de l’Oregon et de Washington ainsi que de la Colombie-Britannique au Canada. C’est sur cette dorsale que se trouve l’observatoire Neptune Canada. Cet observatoire permet d’observer et d’échantillonner l’exceptionnel environnement volcanique des sources hydrothermales en continu et en temps réel.

Don de sang 30 mai. Une collecte de sang est programmée pour le jeudi 30 mai prochain de 14 h à 18 h 30. Il est conseillé de privilégier la prise de rendez-vous sur le site internet dondesang.efs.santé.fr

Bringue des Frelons 1er juin. Les Frelons mettront l’ambiance le samedi 1er juin à la salle des Deux viaducs. Entrée gratuite, avec restauration sur place à partir de 19 h. Les "Contres temps" et Kevin Sevilla Fury animeront musicalement la soirée.

Paroisse. Mercredi 15 mai (10 h) : catéchisme à la salle paroissiale. Dimanche 19 mai (9 h église Saint-Martin) : solennité de Pentecôte. Mardi 21 mai (15 h) : messe à l’EHPAD de la Fontanelle.