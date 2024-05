Entraygues-sur-Truyère. Un rucher de santé de l’abeille dans le vent

Le monde devient plus venteux : à Entraygues, le Groupement sanitaire de l’Abeille de l’Aveyron en a fait l’expérience la semaine dernière, lors de sa journée de formation au Rucher de Santé de l’Abeille avec la collaboration de la région Occitanie et l’apport des fonds Faeder pour la formation agricole.

Après un accueil avec café et fouace, une trentaine de participants ont commencé la journée animée par le Dr vétérinaire Lionel Lafont, spécialiste apicole et sa conférence "De la bonne utilisation des produits vétérinaires pour limiter l’infestation du varroa ", transmettant pleins d’informations précieuses.

Il souligna une situation météorologique inédite, perturbant le début de la saison apicole, et qui requiert impérativement le nourrissement des abeilles fin avril, alors que c’est l’un des mois les plus favorables aux abeilles avec la profusion des fleurs. Après une pause déjeuner très agréable au Bistrorant "Le 1 610" de Virginie et Manu, l’après-midi rassemblait les participants dans la salle multiculturelle, pour deux ateliers pratiques, avec le Dr Lionel Lafont et deux Techniciens Sanitaires Apicoles, Jean Blanchot et Jean-Bernard Fayel (La température et les bourrasques ne permettant pas l’ouverture des ruches en extérieur).

Cette journée a accueilli de nouveaux participants, ainsi que le réseau Hartmann qui a initié au maniement des baguettes pour percevoir le réseau magnétique influençant la vie des abeilles dans but d’améliorer le positionnement des ruches.