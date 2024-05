VIDÉO. Flamme olympique : revivez le parcours de Christian Cabantous, l’Aveyronnais qui a porté la flamme en Corse

Christian Cabantous était le 5e porteur de la flamme olympique lors de l’étape en Corse à l'Île Rousse, ce mardi !

La flamme olympique a illuminé le département lors de son passage lundi 13 mai 2024 à Millau, mais l’Aveyron n’a pas fini de briller. Lors de l’étape en Corse, Christian Cabantous a eu l’honneur de porter la flamme à l’Île Rousse, mardi.

Sur un parcours de 200 mètres, le karatéka 7e dan aveyronnais a aussi représenté l’association Cami Sport et Cancer. Ce moment d’une vie a été immortalisé par le studio audiovisuel La Nauze qui prépare un court-métrage destiné à être diffusé au grand public, dans l’optique de "donner un témoignage de fraternité, de paix et de liberté", confiait Christian Cabantous à Centre Presse Aveyron avant son départ pour la Corse.

Les vidéos du passage de Christian

En photos et en vidéos, l’association Cami Sport et Cancer Aveyron a partagé les entraînements physiques de Christian Cabantous sur l’île de beauté jusqu’au moment où la flamme olympique lui a été remise. Sans oublier son parcours à l’Île Rousse à travers la foule, le passage de relais et les séances photos. Tout autant de moments dont on devine l’intensité au sourire de Christian Cabantous.

"Je suis fier aussi de mettre à l’honneur tous les handicaps et je suis fier enfin de représenter le karaté qui n’a été aux Jeux olympiques que dix minutes. J’espère qu’un jour ce sport soit olympique. Plus qu’un sport, c’est un art martial qui inclut le respect", déclarait Christian Cabantous.

Vous pouvez consulter le parcours complet de la flamme olympique, jour par jour et ville par ville, jusqu’à son arrivée à Paris le 26 juillet 2024, dans notre article dédié.