Saint-Jean-Delnous. Visite mystère au musée du Saut du Tarn

La semaine dernière, la classe unique de Saint-Jean-Delnous a visité le musée du Saut du Tarn.

Les grands visitaient le musée afin de comprendre le rôle énergétique de l’eau et son importance à travers l’exemple d’un martinet et d’un alternateur, les petits partaient à la découverte de la matière en réalisant des expériences.

Qu’est-ce que l’eau ? Ses différentes formes ? Son bruit ? Son goût ? Manipulations et observations ont permis aux enfants de répondre aux questions. Une pause au soleil, sur la passerelle, pour profiter et observer le dénivelé du Saut du Sabot. Puis c’est reparti pour une enquête : M. Garrigou, adjoint au directeur de l’usine, a disparu depuis maintenant cinq jours. Heureusement, l’usine est investie par cinq équipes de SDT (Super Détectives Team) qui vont tout mettre en œuvre pour le retrouver ! Labyrinthes, mots codés ou cachés, jeu des intrus et bien d’autres défis sont à relever pour retrouver M. Garrigou.