À bord d’un fourgon loué, le duo arrive en France : il n’avait absolument pas prévu de croiser les douaniers…

Les douaniers du Perthus ont effectué une saisie conséquente le jeudi 9 mai dernier, après être tombés sur un fourgon en location. Avec, à son bord, un duo qui n’avait pas réellement prévu de faire cette rencontre…

C’est une rencontre que ce duo n’était visiblement pas prêt à effectuer, au niveau de la barrière du péage du Perthus, dans les Pyrénées-Orientales, le jeudi 9 mai 2024.

À bord d’un fourgon en location

L’histoire, racontée par la direction régionale des douanes et droits indirects de Perpignan, démarre sur la grande barrière de péage située sur l’A9. Les douaniers du Perthus jettent leur dévolu sur un fourgon de location. Immatriculé en France, il rentre d’Espagne. À son bord : deux personnes de nationalité arménienne.

1 tonne de tabac manufacturé

Manifestement, elles n’avaient pas prévu de rencontrer les douaniers, les individus n’étant pas réellement en mesure de justifier leur trajet. Ces derniers procèdent à l’ouverture des portes, à l’arrière du chargement. Lorsqu’ils se penchent sur des cartons entassés, ils y découvrent du tabac manufacturé.

Et en très grande quantité : 1 tonne en tout, en plus des 93 cartons de filtres à cigarette, des quatre bidons de colle et des six rouleaux de film plastique noir.

Prison, amende douanière…

Le duo a écopé de six mois de prison et d’une amende douanière de 260 250 euros après avoir été présenté devant le tribunal judiciaire de Perpignan, ce lundi 13 mai.