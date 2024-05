Sauveterre-de-Rouergue. Belle sortie de printemps pour les aînés des Trois clochers

Détente, gastronomie et histoire pour 71 adhérents du club Les trois clochers (Sauveterre, Jouels, Albagnac) et des aînés du Réveil d’automne de Gramond. Ségala Cars les a emmenés d’abord à Bozouls pour une visite du village et vue panoramique sur le spectaculaire canyon (trou de Bozouls), puis visite guidée du musée Terra Memoria pour expliquer l’histoire de la Terre, de son origine jusqu’à l’arrivée de l’Homme.

À midi, chez Marie à Grand-Vabre, un copieux déjeuner a régalé les convives avec, entre autres mets, le célèbre stockfisch tant attendu et apprécié de tous.

L’après-midi, visite du site de Gironde à Port d’Agrès – Saint-Parthem : d’abord les extérieurs du château de Gironde qui veille depuis le Moyen-Âge sur la vallée du Lot, puis la visite guidée de la chapelle Notre-Dame, avec son histoire et celle du château, autrefois propriété des Seigneurs du château de Gironde.

La chapelle sera léguée (en 1948) par Hugues Panassié au diocèse de Rodez.