Rignac. Cinquante-huit donneurs de sang au rendez-vous

" C’est un bon score pour un jour férié" ont exprimé les responsables locaux. En ce 8 mai qui préludait, à un grand pont, 61 personnes se sont présentées pour donner leur sang, 58 personnes ont été autorisées par l’Établissement français du sang (EFS) à donner leur sang. Cette date était-elle opportune ? La question reste posée. Certains locaux habituels étaient peut-être partis sous des cieux plus cléments. Mais des vacanciers étaient présents sur le territoire. Alors ? L’EFS rappelle que les produits sanguins permettent chaque année de soigner plus d’un million de personnes et de sauver la vie de nombreux patients atteints de pathologies graves. Elle invite la population du Pays rignacois à rester mobilisée.