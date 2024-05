Deux Arvieunois "campent" à Cassagnes

Rimbaud aurait peut-être dit : "C’est une combe de verdure où scintille un plan d’eau, où les oiseaux fous de joie habitent les cimes vertes des arbres… Quatre amis dont deux Arvieunois bien connus dans le coin, ont un beau matin décidé de donner un nouveau tour à leur vie en investissant le Glandou, le camping municipal de Cassagnes.

Fatigués d’une vie professionnelle privée de sens ou du moins d’intérêt, ils cherchaient depuis déjà deux ans un projet à réaliser ensemble. Comme il n’est pas rare à notre époque, ces quadragénaires ont eu besoin de décélérer, d’aborder le travail autrement. C’est alors que, presque par hasard, ils redécouvrent le Glandou, ce camping municipal qui les attendait patiemment pour reverdir. Ils font alors à la mairie de Cassagnes une proposition que celle-ci n’a pas refusée, mais au contraire accueillie de manière très favorable.

Véritablement soutenus par l’équipe municipale, Christophe, Magali, Julien et Virginie, investissent le camping pour en faire un lieu original, aux multiples prestations. S’ensuivent alors de longs mois de préparation, d’organisation qui déboucheront sur des temps de travaux de rénovation.

Le Glandou, ce camping à taille humaine, comme les quatre amis aiment à l’appeler, sortira définitivement de son hibernation le 8 juin, lors de sa soirée d’ouverture. Ouvert de juin à septembre, on pourra y séjourner sous la tente, y manger une cuisine gourmande, au feu de bois, originale et parfois exotique, et profiter d’une guinguette fraîche et ombragée où des artistes, de tous poils, viendront se produire. Ce quatuor de travailleurs aux différentes compétences insiste sur la dimension d’accueil qu’il souhaite donner à ce projet. Il ne s’agit pas d’un simple camping, mais plutôt d’un jardin où l’on peut camper.

On y sera accueillis comme des amis et la paix du lieu, sa beauté intrinsèque feront le plus bel écrin pour un séjour heureux où la joie d’être vivant sera célébrée. Naturellement, le Glandou propose les prestations habituelles d’un camping mais pas seulement. L’esprit de partage, de rencontre et de paix que l’équipe des quatre tient à insuffler sera matérialisé par une cuisine de qualité, de la musique aux moments propices, des jeux mais surtout par leur simplicité et leur authenticité qui réjouiront sans aucun doute les amoureux de la tranquillité. On n’y entendra que le chant des oiseaux, quelques accords de guitare parfois, le doux grésillement d’un barbecue odorant et les rires des enfants trop heureux d’être libres.

Dans un contexte porteur, un environnement privilégié, les quatre amis du Glandou montrent comment s’inscrire dans une activité professionnelle qui ne sacrifie pas l’être humain au profit de l’argent. Sur le site leglandou.com, vous trouverez tous les détails nécessaires pour organiser votre séjour.

Cette initiative, un peu éloignée des sentiers battus, à la proposition originale connaît déjà une certaine renommée dans la contrée et si elle devient victime, ce ne sera que de son succès.