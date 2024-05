Handball : Jules Ranc est de retour au Roc

Le demi-centre de 20 ans, qui vient de réaliser trois saisons à Visé (Division 1 belge), revient dans son club formateur pour la saison 2024-2025. Il est la troisième recrue du Roc.

Le recrutement continue au Roc. Toujours dans l’attente de l’ultime journée du championnat, le 25 mai, dont résultera, ou non, une montée en N1, les bleu marine accueillent déjà un troisième renfort pour la saison prochaine.

Et après la signature des expérimentés Valentin Gouy (Billère, Proligue) et Mathéo Molon (Gien, N1), c’est un retour qu’enregistre le Roc. Et un retour de choix ! Car le club a annoncé, mercredi 15 mai, la signature de Jules Ranc.

Le demi-centre de 20 ans (1,80 m, 74 kg) a bouclé sa troisième saison à Visé (Division 1, Belgique) en fanfare. Son équipe a non seulement fait le doublé coupe nationale-championnat belgo-néerlandais, mais elle a surtout signé son tout premier titre en BeNe League en remportant la finale des play-offs (24-25) contre Bocholt, le 6 avril. Devenant ainsi le premier club francophone à remporter le trophée.

Une expérience dont Jules Ranc pourra faire profiter ses futurs coéquipiers aveyronnais, qu’il connaît déjà pour certains. Car le Ruthénois a été licencié au Roc pendant onze ans, et a passé quatre ans au pôle espoir de Toulouse, avant de rallier la Belgique lors de l’été 2021. Et trois ans plus tard, il est la troisième recrue de l’entente Rodez-Onet.