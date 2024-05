Il transportait 54 kg de drogue : "C’était pour payer l’opération de mon chat…"

Cet Espagnol de 45 ans a été arrêté sur l'autoroute A75 par les douaniers de Millau, le 2 mai dernier.

Un peu plus de trente kilos d’herbe fin janvier, quarante début avril dissimulés dans une cargaison de vins ou encore 650 kg de pollen de cannabis (valeur à la revente : 2,5 millions d’euros !) transporté par un jeune belge il y a peu… En ce début d’année, le bal des "mules" a repris sur l’A75 et les douaniers millavois enchaînent les prises. Dernière en date, le 2 mai dernier, celle d’un transporteur espagnol. Sous les vieux meubles entreposés dans son ensemble, un faux plancher dissimulait une cache avec 54 kg d’herbe de cannabis. Une belle prise encore, car la valeur à la revente est estimée à 220 000 €.

Précarité

Et face au tribunal, comme c’est si souvent le cas, le Barcelonais âgé de 45 ans n’en mène pas large. Sous son allure chétive, il ne peut retenir ses larmes et évoque une vie particulièrement précaire depuis la perte d’un emploi dans le bâtiment. Sa famille a fait le déplacement depuis la Catalogne pour le soutenir lors du procès. Ses parents, ses sœurs n’ont pu retenir leurs larmes aussi. Surtout lorsque le prévenu a évoqué un quotidien où il ne peut "manger plus d’une fois par jour", des nuits dans les rues de Barcelone "à ramasser les mégots pour fumer" ou encore un amour "inconditionnel" pour son chat. Sa "mascota", comme il dit dans sa langue maternelle. "Il est tout ce que j’ai dans ma vie, je ferai tout pour lui. Il y a plusieurs semaines, il a eu besoin d’une opération à 2000€. Je ne pouvais pas la payer, une connaissance à moi s’est proposée de régler la facture en échange de ce trajet… C’est pour ça que je suis ici", raconte-t-il.

Véritable histoire ou stratégie pour amadouer les juges ? Impossible à savoir.

Toujours est-il que le tribunal a condamné le transporteur à un an et demi de prison. Détenu à la maison d’arrêt de Druelle, il aura également interdiction de paraître en France durant 10 ans à sa sortie.