Réquista. La belle rando du foyer de Lincou

Le week-end du 12 mai, la dynamique association "Foyer de Lincou" dont le bureau est toujours le même, a organisé sa randonnée pédestre annuelle en collaboration avec le club de randonnée de Réquista.

Ce fut un joli succès avec le beau temps, un parcours attrayant pour faire découvrir les beautés incontestables du site. Une randonnée qui a séduit environ 80 randonneurs. À l’arrivée un bon repas les attendait au bord des eaux verdoyantes du Tarn, pour récompenser leurs efforts. La prochaine animation est prévue le 21 juillet. Il s’agit de la brocante, vide grenier, déjeuner aux Tripous et tête de veau – sur l’aire de pique-nique bien ombragée au bord du Tarn.

Le bénéfice de cette animation servira à la réalisation du projet de rénovation de la cuisine de la salle du foyer, afin de la rendre plus attractive et de faciliter le travail des traiteurs et cuisiniers, cuisinières.