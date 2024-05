Lédergues. La danse, c’est bon pour la santé

Toujours dans la bonne ambiance et la joie de se retrouver tous les quinz jours, à 21 h, dans la salle polyvalente, les danseuses et danseurs de Générations mouvement de Lédergues sont de plus en plus nombreux à rejoindre la nouvelle et dynamique coach Christiane pour apprendre de nouveaux pas, pour répéter les mouvements des différentes danses de salon et autres, accompagnés par la musique.

Ils savourent ainsi de très bons moments de partage, de convivialité et de bonheur malgré quelques erreurs et maladresses inévitables, mais l’essentiel est de participer. Ils connaissent les bienfaits de la danse. Danser développe la coordination, le sens de l’équilibre, les réflexes, l’endurance et améliore la souplesse et le souffle. En plus, elle améliore la confiance et l’estime de soi et procure un bien-être physique et mental.

Le dernier cours aura lieu le vendredi 24 mai où une collation améliorée clôturera déjà la saison.