Salles-la-Source. "L’âme du vin chantait dans les bouteilles" à la Galerie de la Cascade

Une nouvelle exposition à la galerie de la Cascade sera visible du 19 mai au 7 juillet, le samedi et le dimanche, de 14 h 30 à 18 h. Le vernissage aura lieu samedi 18 mai, à 18 h. C’est le vers "L’âme du vin chantait dans les bouteilles" de Charles Baudelaire, extrait du poème "L’âme du vin" (édité dans Les Fleurs du Mal en 1857) qui donne son titre à cette nouvelle exposition collective autour de la vigne et du vin qui ouvre ce samedi.

L’artiste et le vigneron ont, en commun, de puiser leur inspiration dans le vivant. Entremêlés depuis l’Antiquité, l’art et le vin ne cessent de tisser des rapports empiriques, sans cesse redéfinis. La présence de la vigne dans le Vallon de Marcillac, ses implications culturelles, sociales et paysagères ne pouvaient laisser insensibles les gérants de la galerie.

Les neuf artistes sollicités ont pour la plupart créé des œuvres spécifiques pour explorer la thématique. L’étendue du sujet méritait des approches et des techniques diverses : "Nous avons à exposer de la peinture à l’huile, a l’acrylique, au vin, de la céramique, de la photo, de la sérigraphie, de la sculpture, de l’impression numérique, du dessin… Le tout dans un joyeux et enivrant "mescladis"" se réjouit Jean-Luc Fau, le président de l’association qui poursuit : "Comme pour un vin d’assemblage, nous avons mélangé et dosé les œuvres d’Aria Maillot, Giselle Garric, Guy Sounillac, Cyril Hatt, Gérard Marty, Marie-Claude Cavagnac, Maurice Subervie, Jean-Claude Leroux et Jean-Luc Fau. À consommer sans modération…"

L’association a créé pour l’occasion une "cuvée Galerie de la Cascade" en collaboration avec le Domaine du Cros en appellation Marcillac. Neuf artistes, neuf étiquettes…

La galerie de la Cascade, est ouverte de 14 heures à 18 heures les samedis et dimanches. Elle se situe au 111, route de Conques à Salles-la-Source.

Site internet : galeriedelacascade.com