Espalion. Le congrès des Calandretas a fait le plein

Les Calandretas, mouvement associatif d’enseignement immersif en langue régionale avait choisi Espalion pour réunir enseignants, salariés, parents et calandrons (les élèves de ces écoles).

Proche du pays de Jean Henri Fabre naturaliste et félibre, de l’ethnologue Christian Pierre Bedel, le site "Aux portes des monts d’Aubrac" a offert un cadre idéal aux échanges. La charte des établissements Calandretas s’appuie sur quatre piliers que sont la langue, la pédagogie, le " s’associer pour faire école " et la culture.

C’est autour de ce dernier que l’invitation avait été lancée. Ainsi, dès le 8 mai, pour leur journée pédagogique Calandreta, près de 200 enseignants de tout l’espace occitan ont participé à des ateliers et conférences autour de leur pratique pédagogique, notamment, un temps spécifique dédié à la question " la culture comme enseignement transversal dans les classes ".

Fasèm cultura

Cette thématique de la Culture était au centre du rassemblement. Les participants se sont retrouvés pour trois journées riches et diversifiées autour d’ateliers de danses, de musique, de contes. Mais aussi des ateliers autour de la fête de la Saint-Jean, des animaux totémiques, de la cuisine occitane, de la fabrication d’instruments et de petaçons qui ont donné lieu à des restitutions réjouissantes. Une carte blanche donnée à Éric Fraj à propos de la culture occitane, un retour d’expérience de Seaska, les établissements immersifs basques, mené par le président Peio Jorajuria, ont également nourri les réflexions. Éric Fraj a exploré des chemins intéressants en rendant évident le lien qui pouvait exister entre une langue régionale et la démocratie. Il a aussi évoqué une ligne conductrice forte qui doit consister à ne surtout pas se couper des choses du passé, et encore moins de la langue populaire, tout en restant dans une dynamique de création. "Une culture comme une langue, évolue et change et c’est cette capacité qui la rend vive".

Peio Jorajuria a partagé lui aussi cette nécessité de créer et d’inventer en insistant surtout sur le fait que la langue était un impératif dans chaque action culturelle. Il a pris aussi plusieurs exemples de réappropriation culturelle en Pays basque autour de personnages, comme Olentzero ou encore Mari Domingi, qui sont devenus des incontournables aujourd’hui alors qu’ils étaient en retrait depuis plusieurs décennies.

"Une action déterminée et consciente a souvent des effets vertueux qui aident une communauté à se reconnaître en affichant en plus une grande fierté".

Avec des soirées de théâtre ("Istòrias" par la Rampa Tio et "Un tròç de camin" texte du célèbre écrivain aveyronnais Bodon, mis en scène par Christophe Calmettes), le bal assuré par M’Braia, la preuve était de nouveau faite que la culture occitane est porteuse de lien et d’identité. Et que Calandreta porte ce projet, profondément culturel.