Castanet. "Le jumping de Sever" : une journée équestre d’exception et de divertissement

Dimanche 26 mai marquera la 34e édition du célèbre jumping de Sever, un événement incontournable dans le monde des concours de sauts d’obstacles. Organisé avec passion par La Chabraque, ce concours est une étape prestigieuse de l’Occitanie Tour Club, attirant chaque année des cavaliers aguerris et passionnés. Julien et Sophie Ardon dirigent La Chabraque, une structure d’accueil et de formation centrée sur les métiers du cheval, accueillant une vingtaine de jeunes passionnés désireux de transformer leur amour des équidés en future activité professionnelle. Avec leur équipe, ils mettent l’accent sur un environnement familial et éducatif, offrant un soutien précieux à des adolescents en difficulté sociale et scolaire. La structure comprend une école qui prépare les jeunes au CAPA palefrenier soigneur en alternance, puis les forme au métier de groom équestre. Dès 8 heures, la carrière de La Chabraque vibrera au rythme des performances équestres alors que des cavaliers de différents clubs de la région se succéderont pour s’affronter sur des parcours exigeants, sautant des barres allant de 50 à 110 centimètres. Sous le regard attentif des spectateurs, ces athlètes du monde équin rivaliseront d’adresse et de technique pour décrocher la victoire dans une quinzaine d’épreuves palpitantes. Le jumping de Sever ne serait pas ce qu’il est sans le généreux soutien de ses sponsors, qui offrent de nombreux lots alléchants, ajoutant une dimension de compétition supplémentaire et récompensant les performances remarquables des cavaliers et de leurs montures. Mais le jumping de Sever n’est pas seulement un événement sportif, c’est aussi une journée de divertissement ouverte à tous. Les spectateurs auront l’opportunité de se régaler grâce à la buvette proposant une restauration rapide, tandis que les amateurs de produits locaux pourront savourer un repas concocté par le traiteur Aux Saveurs de l’Aubrac, mettant à l’honneur des mets régionaux tels que la truffade et le veau d’Aveyron. Les enfants pourront eux aussi apprécier le spectacle et se divertir sur des jeux gonflables installés pour l’occasion. Que vous soyez passionné d’équitation ou simplement en quête d’une journée animée en famille ou entre amis, le jumping de Sever vous promet une expérience mémorable au cœur de la passion équestre et de la convivialité occitane. Rejoignez-nous le 26 mai pour célébrer le talent, la tradition et la camaraderie au sein de la communauté équestre.

Réservation repas au 05 65 69 99 92

la-chabraque.com