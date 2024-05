Pour la première fois depuis la montée en Ligue 2 en 2019, le club de Rodez a lancé sa campagne d’abonnements de la saison suivante avant la fin de l’actuelle. Loin d’être un hasard, d’autant qu’il y a nombre de nouveautés.

Trois semaines après l’ouverture des réabonnements, le Rodez Aveyron football entame mercredi 15 mai sa campagne destinée aux nouveaux abonnés de Paul-Lignon, pour la saison 2024-2025. Une anticipation jamais vue depuis l’accession en L2.

"On a pu le faire car on a cette fois une visibilité sportive", explique le stadium manager du club, Thomas Escourbiac. Comprenez, le maintien ne se joue pas au dernier moment et l’assurance de pouvoir proposer un spectacle de L2 est là depuis plusieurs semaines ; même si l’éventualité de basculer vers quelque chose d’encore plus grandiose n’est pas encore totalement écartée. D’ailleurs, le responsable billetterie ne le nie pas : "Il y a un fort engouement durant cette fin de saison. " Et les trois semaines de préférence pour les fidèles le montrent. "Sur nos 600 abos grand public de cette saison, on a un taux de réabonnement de 90 %." Un chiffre porté à 1 300 places réservées à l’année avec les entreprises, dont la commercialisation des packs partenaires pour 2024-25 est également en cours. "Et c’est la même "hype" que pour le grand public", commente l’ancien joueur du club.

Nouvelle expérience, jauge maximale pas encore connue

Il faut dire que là aussi, "l’expérience utilisateur" va encore être rehaussée rue Vieussens à partir d’août prochain. En effet, les travaux permettront de disposer de la troisième tribune côté ouest dès l’ouverture du championnat, avant la livraison de la quatrième et dernière, côté Lycée Foch, espérée pour janvier. "On passe ainsi de 14 à 25 loges et un salon de plus ", détaille-t-il.

Toutefois, la nouvelle jauge maximale n’est pas encore connue avec précision. Il faut pour cela attendre que la préfecture donne son feu vert. Et selon les dernières estimations crédibles, l’enceinte devrait être augmentée de quelque 1 500 places supplémentaires. "On devrait flirter avec les 5 000 ", appuie ainsi le responsable au Raf. Certains sièges, bien que disponibles, devant probablement rester vacants quelques semaines encore pour des questions de sécurité, notamment eu égard aux flux et sorties de sécurité.

Côté tarifs, si les sésames en Cathédrale et en virage Aubrac ont baissé, la valeur faciale de ceux proposés en présidentielle Haras n’a pas bougé. Mais comme il y aura deux matches de moins (le championnat passe de 20 à 18 clubs), le prix au match est augmenté. "On a voulu valoriser le retour à proximité des bancs de touche, la possibilité de vivre au plus proche l’échange sportif ", explique Thomas Escourbiac.

Les tarifs d’abonnement au Raf saison 2024-25. Repro Raf

D’autant qu’à la différence de la tribune Cathédrale, la nouvelle présidentielle sera munie de vitres à l’arrière permettant d’être protégé du vent et des intempéries, principal défaut déploré en face. D’ailleurs, les habitués ne s’y trompent pas. Escourbiac : " Sur les réabonnements, on est à 100 % qui reste en virage et 70 à 80 % qui passe de la Cathédrale à la Haras. " Malgré le prix donc. Le spectacle est là, promet encore et la nouveauté attire forcément. De quoi surfer légitimement sur la vague.