Espalion. L’équipe II messieurs partage les points

Cette équipe composée de Jean Philippe, Simon, Matthew et Jean-Baptiste recevait dimanche dernier la très sympathique équipe du Causse Comtal. Le score avant le double était de 3/1 en faveur d’Espalion. Malgré un premier set très accroché, l’équipe adverse s’est adjugé le double, qui vaut 2 points, sur le score de 7/6 6/2. La rencontre s’est donc clôturée sur une égalité 3/3 et surtout un bon petit casse-croûte. Suite de la compétition pour cette équipe le dimanche 26 mai à Mazamet.

Samedi 25 et dimanche 26 mai, sur les terrains d’Espalion, se déroulera un TMC, Tournoi Multi Chances. Il est ouvert aux dames classées de 30/3 à 15/5. Dans cette compétition, le format de jeu est plus court mais on rencontre plusieurs adversaires. La convivialité sera bien évidemment de rigueur.