Saint-Amans-des-Cots. Les caisses locales de Groupama réunies en assemblée générale

Les caisses locales de La Viadène, Argence et Laguiole ont tenu leur assemblée générale au gymnase de Saint-Amans-des-Côts. Cet événement annuel est l’occasion pour les trois présidents des caisses locales de remercier les personnes présentes et de revenir sur l’activité et les actions menées durant l’exercice 2023. L’an passé, Groupama d’Oc s’était engagé auprès de la société Addiction France pour la sensibilisation d’une addiction qui impacte un grand nombre d’entre nous : les écrans.

En effet, l’usage des écrans peut impliquer des comportements à risques. L’objectif était de prévenir et ainsi de contribuer au bien-être des citoyens. En 2024, dans un contexte marqué par l’accélération du changement climatique, l’ambition de Groupama d’Oc est de faire évoluer au plus vite les comportements et les usages. "Nous sommes fiers que chacun, assuré comme assureur, s’adapte et s’implique face au dérèglement climatique" déclare d’une même voix les présidents des trois Caisses Locales.

Pour l’occasion, Serge Zaka, agro-climatologue, était invité afin de présenter les conséquences directes du changement climatique et ses impacts sur les territoires aveyronnais.

Un moment d’échange privilégié, qui a permis à notre expert de répondre aux différentes questions des partcipants. La conclusion est revenue aux élus : "Nous remercions toutes les personnes présentes aujourd’hui, cela montre une nouvelle fois l’intérêt de tous pour les valeurs qui nous sont chères chez Groupama." La réunion s’est poursuivie autour d’un buffet convivial ou les conversations allaient bon train suite à l’exposé riche d’informations de Serge Zaka.