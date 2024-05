Saint-Amans-des-Cots. Les collégiens de La Viadène ont pris de la hauteur en découvrant l’aéronautique

Les élèves des deux classes de 4e du collège de La Viadène ont côtoyé le ciel avec la découverte des métiers autour de l’aéronautique. Ils ont été captivés par l’intervention de Thierry Duhagon qui, porté par la région Occitanie, diffuse depuis 20 ans des connaissances en astronomie et en aéronautique auprès de tous les publics.

"Moins de deux siècles séparent le premier vol du ballon à air chaud des Frères Montgolfier en 1783 du premier pas de l’Homme sur la Lune en 1969." À l’aide de diaporama, de matériel expérimental, de maquette, les élèves ont découvert comment peut voler un appareil plus lourd que l’air mais aussi les différentes familles des aéronefs. Ils ont étudié les bases de la dynamique du vol avec une soufflerie et un profil d’aile.

"Le problème des avions, c’est le poids", a expliqué Thierry Duhagon en leur montrant des matériaux en nid d’abeille, une invention qui date de la seconde guerre mondiale. Il demande à un élève de sauter dessus. À la stupéfaction de tous, il est impossible d’écraser cette plaque constituée de matériaux légers formatée en nid d’abeille. C’est souple, léger et très solide. Il leur montre un autre modèle en alliage d’aluminium qui a servi pour faire le fuselage de l’Airbus A380.

Les élèves, curieux et très intéressés, ont posé de nombreuses questions. Thierry Duhagon présente ensuite quelques projets : Le véhicule volant autonome avec la préparation du ciel de Paris pour accueillir des taxis volants sans pilote pour les jeux olympiques en 2024. L’avion longue distance à hydrogène et moteur électrique est attendu pour 2035. L’avion de demain, programmé pour 2050, sera moins polluant, moins bruyant, plus économe en carburant. Les métiers de l’aéronautique sont un moteur pour la recherche et le développement.

L’Intelligence Artificielle (IA) permet de rapides progrès et d’ajouter : "J’attire votre attention sur les dangers d’utiliser Chat GPT". Cette intervention financée par la Région Occitanie "Info Métiers" entre dans le cadre du "Parcours Avenir" des collégiens.