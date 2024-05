Montrozier. Les écoliers ont partagé un moment privilégié avec une championne paralympique

Toujours dans le cadre du label génération 2024, les élèves des classes de GS, CP et CE1 ont eu la chance de rencontrer une athlète paralympique qui pratique l’escrime fauteuil.

En amont, avec leurs enseignantes, ils avaient regardé des vidéos pour appréhender un sport méconnu de la plupart d’entre eux. Ils avaient aussi eu à cœur de préparer plein de questions. Et le jour J est arrivé.

Sabrina leur a présenté le matériel d’escrime, leur a permis de toucher masque, épée, sabre, tenue…

Ils l’ont ensuite interviewé sur son parcours de sportive de haut niveau ayant participé deux fois aux jeux paralympiques.

Puis, sont venues naturellement les questions à propos de son handicap et de sa vie quotidienne.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que Sabrina n’en a vraiment esquivé aucune !

Aussi, comme elle l’a souhaité tout au long de ses interventions, une relation de proximité s’est mise en place afin de mettre les enfants à l’aise et de les sensibiliser au handicap dans le sport mais aussi plus largement dans la vie quotidienne afin que ces futurs citoyens puissent réfléchir un jour à l’accessibilité des villes, des communes environnantes, du cadre de vie et des services pour les personnes porteuses de handicap.