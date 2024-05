Onet-le-Château. Les jeunes de l’IEM des Babissous ont brillé à Saint-Brieuc

Durant le week-end de l’Ascension, quatre jeunes de l’IEM des Babissous (Saint-Mayme) ont participé aux Jeux nationaux de l’Avenir handisport qui ont eu lieu à Saint-Brieuc. Ces JNAH organisées tous les deux ans, regroupent plusieurs centaines de jeunes sportifs en situation de handicap moteur et sensoriel de toute la France. Ces jeunes avaient déjà brillé aux Jeux régionaux de l’Avenir handisport d’Occitanie à Castelnaudary, l’an passé ! Il était donc incontournable de se rendre aux Jeux nationaux, pour poursuivre l’aventure. Sarah, Antony, Shane et Milo (photo ci-contre) étaient inscrits en boccia (pétanque adaptée) et sarbacane. Pour la boccia, ils étaient 84 en compétition, Antony, capitaine de la délégation aveyronnaise, s’est battu jusqu’au bout pour décrocher la 3e place de sa catégorie, réussissant ainsi l’objectif qu’il s’était fixé avec cette médaille de Bronze. Pour la sarbacane, 130 jeunes se sont affrontés. Sarah faisait partie des 48 premiers des deux catégories sélectionnés pour les duels de l’après-midi, elle s’est bien battue, mais la compétition était trop rude. Ce qu’il faut retenir de ces JNAH c’est une expérience et des souvenirs inoubliables pour les enfants. Côté sportif, leur entraîneur Marine Charrière du Comité départemental Handisport de l’Aveyron est fière, car ils ont tous réalisé de belles performances personnelles. Merci à leurs éducatrices sans qui ces événements ne pourraient pas être vécus par les jeunes et rendez-vous l’année prochaine.