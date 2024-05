Sévérac d'Aveyron. Les jeunes en tournoi à Sébazac

Les U9 du FCSA participaient au tournoi organisé par le FC Comtal, à Sébazac, jeudi 9 mai. Deux équipes du club étaient engagées sur les 24 inscrites. Une équipe a réalisé un superbe parcours, se hissant en finale et s’inclinant sur la plus petite des marges (0-1), face au RAF I, avec 25 buts marqués contre 3 encaissés seulement, sur l’ensemble du tournoi. Une prestation ponctuée d’un état d’esprit remarquable et d’une belle maîtrise dans le jeu.

L’autre équipe se classait quant à elle à la 14e place. Les U7 participaient également à ce tournoi. Une équipe était engagée, avec trois matches de poule le matin (un nul contre Rodez et deux défaites). Les rencontres de l’après-midi étaient moins difficiles avec trois victoires sur quatre. Au final, les jeunes terminaient 9es du tournoi, avec une équipe composée de U6.