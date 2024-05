Onet-le-Château. L’EVQS se produira avec l’Ensemble instrumental de l’Aveyron

L’Ensemble vocal des Quatre- Saisons aura l’honneur, le privilège et l’immense plaisir d’être accompagné dans une série de trois concerts, par l’Ensemble instrumental de l’Aveyron, orchestre de Chambre constitué de six musiciens professionnels. La direction sera assurée par le chef de chœur de l’EVQS, Pierre Laurent, aux qualités musicales et artistiques avérées.

Chanter avec l’accompagnement d’un orchestre aussi talentueux, est une expérience exceptionnelle pour tous les choristes de l’EVQS. Après des temps de répétition communs très enthousiasmants, chef de chœur, choristes, et musiciens ont hâte de partager avec le public, un espace hors du temps, vibrant d’émotions, et de profondes sensibilités.

Au programme de ces soirées, seront proposées des œuvres de Mendelssohn, Rutter, Fauré ou encore Bruxtehude… Pour la partie purement instrumentale, l’orchestre interprétera "Don Quichotte" de Telemann.

Les dates à retenir sont : le samedi 25 mai, à 20 h 30, à l’église de Trémouilles, dimanche 2 juin à 18 h 30, à la chapelle royale de Rodez et le samedi 8 juin, à 21 h 15, à l’abbatiale de Conques.

Pour chaque concert, la participation est libre.