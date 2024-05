Sénergues. Mairie et associations en réunion

à l’initiative de la municipalité, une réunion des représentants des associations communales s’est déroulée la semaine dernière. Le premier objectif était d’élaborer le calendrier des manifestations à venir pour éviter les doublons sur la commune, tout en tenant compte des activités des communes voisines.

Parmi les dates déjà fixées, on retiendra la fête d’été le week-end du 21 juillet mais également la première édition du Festiv’oc, grand rassemblement des traditions et de la langue d’oc, initié par les Castelous, les 23 et 24 août.

Dans un deuxième temps, le maire Daniel Joulia abordait les tarifs de location de la salle des fêtes, source de réflexion pour la mairie. Atteindre une certaine équité par rapport aux utilisateurs reste un exercice difficile. Les tarifs actuellement proposés restent très attractifs, la municipalité prenant en charge le déficit financier. Un point matériel était ensuite abordé : acquisition d’une nouvelle machine à glaçons, de planches de cartons de quine, pose d’un affichoir à l’entrée et changement des chauffe-eau ont été entérinés. Une réflexion sur l’utilisation des vieilles tables, robustes mais difficiles d’utilisation, a clos ce dossier matériel.

Il reste à souhaiter que le riche tissu associatif local puisse, grâce à un important bénévolat, continuer à proposer de multiples activités tout au long de l’année.