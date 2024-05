Sainte-Radegonde. Poésie gourmande au SaintRa et hommage à Paul Bouloc

Quelle ambiance pour ce 11e rendez-vous poésie, au café associatif du SaintRa, à Sainte-Radegonde ! Avec deux petits nouveaux, en la personne de Lydie et de José, tels des apôtres lyriques, ils étaient douze amateurs de jolis mots, en ce mardi, et on a failli manquer de chaises ! Le thème du jour "les oiseaux" fut largement exploité, des poèmes de Maurice Carême, de Baudelaire, en passant par ceux, inédits, de Jean, de Huguette et de Ève. Après quoi, un grand moment fut consacré à l’œuvre du poète ruthénois Denys Paul Bouloc, disparu en 2005. Poète, éditeur et homme d’exception. Moment d’émotion notamment pour certain(e) s) qui ont eu la chance de le côtoyer.

Ce fut l’occasion de rappeler des (bons) souvenirs, car comme il a si bien écrit, à chaque étape de la vie, "les ondes claires du Passé sollicitent notre Avenir"…

Le prochain café se tiendra mardi 11 juin, toujours à 15 h 30, avec pour thème "les migrations" et une mise à l’honneur, cette fois, de Pierre Loubière. Une gourmande habitude ayant été (vite) prise, la mousse au chocolat de Maguy et le gâteau de Jeanine ont été fort appréciés et d’autres agapes annoncées. Si "la poésie est avant tout un langage"… la gourmandise, reste, elle aussi, un beau partage !