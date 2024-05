Valady. Quand les plantes poussent avec ardeur et soignent avec bonheur au Panier paysan

Au Panier paysan, des plantes médicinales sont proposées par Sarah et Hélène, paysannes-herboristes. Paysanne-herboriste, qu’est-ce que c’est ? Selon leur fédération, "les paysans-herboristes produisent des plantes spécialisées en herboristerie. Elles sont semées, plantées, cultivées, cueillies car elles participent au bien-être et/ou au maintien en bonne santé des personnes, des animaux ou des cultures."

Sarah Despinoy a créé Le Sentier des Plantes en 2014 et a rejoint le Panier en 2021. "Sur 2 ha à Firmi, je produis et transforme plantes et fruits en AB. M’inspirant de la Nature, j’installe mes cultures au milieu de la végétation réalisant une friche cultivée où flores et faunes trouvent leurs repères." La gamme de Sarah se répartit en tisanes, sels aux plantes, aromates, sirops, sève de bouleau, eaux florales, vinaigres, huiles de massage, jus, sorbets… Son objectif est de faire découvrir les saveurs et propriétés des plantes locales de façon variée. Hélène Quentrec, Une sorcière sur le toit, a rejoint le Panier en décembre 2023. Elle est installée depuis mars 2023 près du Puy de Wolf.

"Je cultive, cueille, et transforme, une cinquantaine de plantes médicinales et de fruits. Férue d’agro-écologie-foresterie, je mêle plantes médicinales et locales, arbres et fleurs, friches et cultures, afin d’obtenir un agro-écosystème résilient, autonome et bio-divers."

Avec une prédilection pour les plantes de la femme, Hélène développe une gamme AB de gelées, tisanes, sels, alcoolatures, macérats huileux, hydrolats, et des confitures de fruits et plantes. Pour nos deux paysannes et le Panier Paysan, " la bonne santé des humains et de la planète passe par une consommation locale issue de pratiques paysannes vertueuses, et par une reconnexion avec le vivant autour de nous ".

Le métier d’herboriste a été supprimé en 1941, seuls les pharmaciens peuvent prescrire des plantes. Les produits à base de plantes au Panier Paysan sont donc vierges de toute indication. Venez les découvrir dans le nouveau Panier paysan à Nuces.