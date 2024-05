Rodez : la Croisière des comédies musicales s’amuse et revient pour un ultime spectacle à l’Amphithéâtre

Ce spectacle, produit et créé par Emilie Combret et la Ruthèn’art company revient à l’Amphithéâtre le jeudi 23 mai.

Une fois n’est pas coutume, une Aveyronnaise sera mise à l’honneur lors du prochain spectacle à l’Amphithéâtre de Rodez. Et il s’agit même d’un retour ! L’année passée déjà, lors de deux représentations, la Ruthèn’art company, menée par Emilie Combret, a proposé sa Croisière des comédies musicales devant 1 400 spectateurs. Pour une certaine réussite, "ça a très bien marché !", a en croire les mots d’Émilie Combret.

Et une fois encore le jeudi 23 mai à 20 h 30, celle-ci sera à l’honneur de cette nouvelle représentation, jouée un an plus tard, en clôture de la saison de l’Amphithéâtre. "Il s’agit plus précisément d’une réédition", précise celle qui a pensé ce spectacle, l’organise désormais et y prend part en tant que chanteuse. Mais le concept reste le même, retracer chronologiquement les comédies musicales françaises à succès. "C’est populaire et intergénérationnel, c’est ce qui en fait son succès", explique la Ruthénoise. Ceci a été mis en œuvre via l’image d’une croisière, dans laquelle le spectateur embarque auprès du maître de cérémonie et navigue au gré de différentes comédies musicales.

Les grands tubes des comédies musicales populaires

Alors, les nostalgiques de Notre-Dame de Paris, Starmania ou encore du Roi soleil seront servis ! 18 artistes seront sur scène – dont la plupart n’étaient pas présents lors de la dernière représentation, réédition oblige –, et interpréteront les plus grands tubes de ces comédies musicales accompagnés par une dizaine de techniciens et plus de 30 bénévoles de la Ruthèn’art association. L’organisatrice promet un véritable show pendant ces deux heures – entrecoupées d’un entracte –, avec du chant bien sûr, mais également de la danse, de l’humour et de la magie. Des artistes recrutés sur le volet, après audition, provenant des quatre coins de la France. "Pour ce spectacle, plus de 100 costumes ont été réalisés", ajoute Emilie Combret.

Une étape ruthénoise qui sera décisive pour l’organisation. D’une part, car la Ruthèn’art company dispose d’un certain fan-club sur place. "De nombreuses personnes m’ont déjà contacté pour prendre une place, alors qu’ils étaient déjà présents l’année passée", sourit-elle. Mais surtout, car cette séance conditionnera le futur de la troupe. À l’heure actuelle, Emilie Combret espère exporter son spectacle dans des grandes salles régionales, comme au Zénith de Clermont-Ferrand, au Prisme d’Aurillac ou au Scénith d’Albi. Mais un obstacle se dresse face à cette ambition, les coûts d’organisation. Seul un succès à Rodez pourrait briser cette barrière et permettre à la croisière de poursuivre sa navigation… Le rendez-vous est ainsi donné le jeudi 23 mai à 20 h 30.

Billetterie en ligne sur Hello asso ou à l’espace culturel du Leclerc d’Onet-le-Château. Prix du billet : 30 €, 14 € pour les moins de 14 ans. Une billetterie sera également ouverte le jour du spectacle à l’Amphithéâtre, le coût du billet sera de 35 €. Informations au 07 86 39 44 49.