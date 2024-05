Luc-la-Primaube. Un forfait communal de 113 404 € attribué aux deux écoles privées

Le montant du forfait communal à verser aux écoles privées est calculé en fonction du coût moyen d’un élève scolarisé dans les écoles publiques. Les dépenses de fonctionnement sur l’exercice 2023 des écoles publiques Jacques-Prévert et Jean-Boudou, s’élèvent à 152 626,15 € ainsi réparties entre classes maternelles et primaires :

- classes maternelles : 100 018,63 € pour 94 élèves soit un coût moyen de 1 064,03 € par élève.

- classes primaires : 52 607,52 € pour 173 élèves soit un coût moyen de 304,09 € par élève.

À partir des effectifs issus de la base élèves, la participation forfaitaire aux écoles privées en appliquant le coût moyen par élève des écoles publiques aux enfants domiciliés dans la commune dans les écoles privées au 1er janvier 2024, s’élève à 113 404,30 €.

Compte tenu des effectifs enregistrés au 1er janvier 2024 dans les écoles privées, le conseil municipal a fixé le montant du forfait communal 2024 à 113 404,30 € répartis comme suit : 61 414,68 € à l’école Saint-Joseph et à 51 989,62 € à l’école Saint-Jean. 2 208 € d’aide aux voyages scolaires. La commune participe au financement des voyages scolaires des écoles publiques et privées. Ainsi, les familles seront accompagnées à hauteur de 8 € par nuitée quelle que soit la destination du séjour. Ces aides attribuées viennent en déduction du prix du voyage payé par les familles.

Cette subvention sera versée aux coopératives scolaires pour les écoles publiques, 736 € à Jean- Boudou (Le Lioran) et 560 € à Jacques-Prévert (Port Leucate), et aux offices de gestion pour les écoles privées, 448 € à l’école Saint-Jean (les châteaux de la Loire et le zoo de Beauval) et 464 € à l’école Saint-Joseph (Périgord noir).