Un retour au temps des "Visiteurs" : le château de Calmont soigne son accueil pour les férus de Moyen Âge

Comme pendant ce long week-end de l’Ascension, l’équipe d’animation a redoublé d’imagination pour proposer au public une visite mémorable aux temps médiévaux.

En arrivant au château médiéval, en famille ou entre amis, on pouvait se lancer des défis autour des différents jeux d’adresse et de réflexion en accès libre sur le parcours de visite. L’occasion aussi de tester les nouveaux jeux réalisés par les bénévoles de l’association.

Pendant ces cinq jours d’ouverture, de mercredi à dimanche le public a répondu présent avec près de 800 entrées et une forte affluence le jeudi et le vendredi favorisée par une belle météo (sauf le dimanche). Cela a permis aux animateurs de dérouler l’ensemble du programme prévu (stand de tir à l’arc pour les enfants, animation sur les jeux au Moyen-Age, sans oublier le toujours aussi spectaculaire tir au trébuchet). Les retours des petits et grands étaient très positifs, en particulier sur les nouveaux jeux en bois médiévaux mis à disposition.

Vie quotidienne spéciale "Les jeux au Moyen Âge"

A cette période de l’histoire il n’y avait pas de télévision, pas d’accès à internet et ni même de jeux vidéo ! Mais alors, à quoi jouait-on ? Avait-on vraiment le temps de s’amuser ? Le forgeron joue-t-il aux mêmes jeux que le chevalier ? Tous les jeux étaient-ils autorisés ? Cette animation ludique permettait de s’immerger à l’époque médiévale avec pas mal de surprises. Les enfants ont pour leur part parcouru le château à la recherche des panneaux du Parcours du Chevalier pour répondre au questionnaire. Ils sont tous repartis avec leur diplôme de chevalier calligraphié devant eux.

Au dire des membres de l’association, la présence de bénévoles sur site lors du chantier des Anciens a été un plus pour les visiteurs qui ont échangé avec eux sur le sujet de la sauvegarde du patrimoine et l’avancée du chantier à Calmont.

Horaires basse saison (jusqu’au 5 juillet)

La visite du site continue, il est ouvert de 14 heures à 18 heures (sans réservation) les mercredi, week-end et jours fériés et tous les jours pendant les vacances scolaires (toutes zones) avec tir du trébuchet, visite guidée, démonstration d’archerie mais aussi jeux en bois en accès libre tout au long du parcours, vidéo explicative de l’histoire du château, parcours du chevalier en 14 étapes avec à la clef un diplôme calligraphié, un parcours d’interprétation avec des informations sur les étapes de construction du château, une vue panoramique à couper le souffle sur Espalion, la vallée du Lot et l’Aubrac, une exposition permanente avec du mobilier trouvé à la suite de chantiers de fouille, une boutique remplie de souvenirs "made in Calmont".

Plus d’infos : 07 75 75 09 71. E-mail : info@chateaucalmont.org