Decazeville. Une artiste hollandaise réalise une fresque "nature"

L’artiste Maartje Heymans a présenté son œuvre, réalisée avec les élèves de l’école Jean-Macé, sur le thème de la nature.

Ce mardi, en présence d’élus, de professeurs, d’élèves et de parents, la nouvelle fresque de l’artiste Maartje Heymans ornant le mur de la cour de récréation de l’école Jean-Macé a été inaugurée. Réalisée avec l’aide de près de 110 enfants de l’école, cette réalisation a été pensée sur le thème de la nature. "L’objectif était d’accentuer la végétalisation de la cour. Nous avions déjà ajouté un tilleul et un tipi végétal", a expliqué l’adjointe chargée des affaires scolaires Sylvie Tarbouriech.

"Je suis allée dans les classes pour travailler sur le projet. Les enfants ont réalisé par groupe des dessins d’insectes, d’animaux ou de fleurs. […] J’ai ensuite fait une maquette et un dessin global en incluant les dessins des enfants", a développé l’artiste hollandaise qui avait déjà réalisé la fresque du square Jean Meyniel en début d’année dernière. "Je l’avais vu travailler de manière très consciencieuse", se rappelle l’élue qui a pensé à l’artiste hollandaise vivant en Aveyron pour ce projet de plusieurs mois. "J’ai mis plus de temps que prévu. Il faisait froid et il a beaucoup plu. Je ne travaille pas avec des bombes de peinture mais au pinceau", souligne Maartje Heymans. La fresque est dédiée à Artémis, déesse de la mythologie grecque de la nature sauvage. Une dernière couche de vernis sera bientôt appliquée sur la réalisation.

"Le futur projet serait de remplacer le dessin des Simpson sur le mur du centre de loisirs (attenant à l’école) pour une réalisation d’une autre fresque sur le thème "Jouer dans la nature"", a annoncé Sylvie Tarbouriech. Ce mardi, l’association decazevilloise L’Outil en main, dont les artisans bénévoles transmettent les savoir-faire des métiers manuels aux collégiens decazevillois, a également offert une boîte à livre et un nichoir en bois à l’école. Ils prendront bientôt place dans la cour de récréation.