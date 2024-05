Pont-de-Salars. Une journée olympique pour les élèves de l’école Sainte-Marie

À l’occasion du passage de la flamme en terre aveyronnaise et après un travail sur les Jeux olympiques et ses valeurs (amitié, respect, excellence), les enseignantes de l’école Sainte-Marie ont proposé aux élèves une journée sportive.

Répartis en six équipes, les élèves ont tourné sur différents ateliers : lancer, course, basket, foot, volley et gymnastique. Bonne humeur, entraide et dépassement de soi ont rythmé cette journée.

Une journée qui s’est terminée par une cérémonie de remise des médailles pour les trois meilleures équipes. Chacun a pu repartir avec un diplôme de participation, pour ne pas oublier que l’important, ce n’est pas de gagner, mais bien de participer.