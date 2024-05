Boussac. Une saison bien aboutie pour l’Essor

C’était le clap de fin pour la saison de l’Essor et de l’équipe I qui allait affronter le dernier du championnat sur ses terres, à Bozouls en l’occurrence. Une rencontre qui avait des airs de grandes vacances avec une équipe remaniée qui a toutefois ouvert le score par un très beau tir lobé de Théo Soulié. Les "violets" subissent alors une vive réaction de l’équipe locale qui va scorer à trois reprises.

Les Boussacois reviennent au score sur corner avec une tête bien ajustée de David Puech mais la partie se poursuit avec une baisse d’intensité et les Caussenards inscrivent un 4e but. Il faut mettre à l’honneur le comportement de l’équipe locale et de sa réaction malgré sa position de lanterne rouge qui ne reflète pas la qualité du jeu développé. Le prochain rendez-vous de l’Essor est la journée gastronomique autour des ris d’agneaux le 9 juin prochain. Après une première saison en D2 très aboutie qui voit l’équipe terminer à la 5e place du classement, on se doit de féliciter joueurs et dirigeants pour leur belle prestation.