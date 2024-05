Violences en Nouvelle-Calédonie : durée, utilisation… Voici ce qu’il faut savoir sur l’état d’urgence

Après avoir convoqué un conseil de défense et de sécurité nationale, Emmanuel Macron a décrété ce mercredi 15 mai 2024 l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie, en proie à de violentes émeutes depuis deux jours. Qu’implique ce régime d’exception ?

Emmanuel Macron a demandé ce mercredi 15 mai 2024 que l’état d’urgence soit déclaré en Nouvelle-Calédonie après plusieurs nuits de violences dans l’archipel, a annoncé l’Elysée dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion du conseil de défense et de sécurité présidé par le chef de l’État.

"Le Président de la République a demandé que le décret visant à déclarer l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie soit inscrit à l’ordre du jour du conseil des ministres qui se réunira à 16 h 30", a dit l’Elysée.

Le chef de l’État "a exprimé sa vive émotion après le décès de trois personnes, alors qu’un gendarme vient d’être très grièvement blessé", a ajouté la présidence de la République.

Qu’est-ce que l’état d’urgence ?

L’état d’urgence est un régime d’exception créé par la loi du 3 avril 1955, durant la guerre d’Algérie et décidé par décret en conseil des ministres qui permet de renforcer les pouvoirs des autorités civiles et de restreindre certaines libertés publiques et individuelles.

L’État peut également assigner à résidence toute personne "à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre public" et ordonner " des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile" sauf quelques rares exceptions.

Il peut être déclaré sur tout ou partie du territoire soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas de calamité publique.

Quelle est la durée de l’état d’urgence ?

Décidé par décret en Conseil des ministres, la durée initiale de l’état d’urgence est de douze jours. Sa prolongation doit être autorisée par le Parlement avec le vote d’une loi. Depuis 2016, la loi prévoit que l’Assemblée nationale et le Sénat puissent contrôler et évaluer les mesures prises par le gouvernement.

Combien de fois l’état d’urgence a-t-il été instauré ?

Depuis sa création, il y a un peu moins de 70 ans, l’état d’urgence a été instauré six fois en France.

En 1955, il a été mis en place dans les départements de l’Algérie française de l’époque, après les attentats perpétrés par le Front de libération nationale algérien (FLN). Puis en 1958, sur le territoire métropolitain, après le coup d’Etat d’Alger et en 1961, après le putsch des généraux à Alger.

L’état d’urgence avait été déjà instauré en Nouvelle-Calédonie entre janvier et juin 1985 lors des affrontements entre indépendantistes et loyalistes, sous la présidence de François Mitterrand.

Dans l’actualité plus récente, il avait été ordonné, le 8 novembre 2005, sur une partie de la France, alors qu’une vague d’émeutes avait enflammé les banlieues après la mort de Zyed et Bouna, poursuivis par la police et électrocutés dans un transformateur à Clichy-sous-Bois.

Après les attentats de Paris, en novembre 2015, le régime d’état d’urgence a été mis en place et a duré près de deux ans.