Mur-de-Barrez. Week-end de fête à Brommes

Le comité des fêtes de Brommes propose un week-end festif dont voici le programme détaillé.

Vendredi soir 17 mai, à 20 h 30, concours de belote (salle chauffée). Samedi 18 mai, randonnée de 4x4 ; concours de pétanque à 14 h ; démonstration de trial au cœur du village à 17 h ; à 20 h repas avec deux formules à 10 € ou 18 € animé par le groupe Duo de la Colline suivi d’un bal disco avec Magic night. Dimanche 19 mai, 8 h déjeuner aux tripoux ; 8 h 45 randonnée de 4x4 et vide-greniers ; 9 h trial au cœur du village ; 10 h présentation de tracteurs Massey Ferguson et de télescopiques Weidemann ; 12 h 30 repas ; 14 h gymkhana tracteurs ; 14 h 30 trial au pont laco ; 20 h 30 quine agri-culture sans ordinateur au profit de Patrimoine et Culture avec buvette et vente de crêpes. Pendant les trois jours vente de fouaces cuite au feu de bois, portes ouvertes et exposition de matériel par les Ets Pagès et Trocagri.