À Estaing, on a chanté la paix et la liberté

À la suite de la commémoration du 8-Mai, la mairie avait invité les participants à lever le verre de l’amitié à la Maison de la paix.

Profitant du beau temps tout en dégustant gâteau à la broche et vin d’Estaing, le maire Nathalie Couseran et des membres du conseil municipal ainsi qu’une trentaine de participants s’installaient pour découvrir une pièce de théâtre "Lilly". Cette représentation racontait l’histoire d’une migrante qui, après des difficultés et l’arrivée dans un nouveau pays, était parvenue à s’intégrer. Une pièce interprétée par un groupe de dix réfugiées ukrainiennes sous la direction de Roselyne Duché-Bancel, dans le cadre des cours de langue française organisées par l’association Craisaf à Rodez.

La célèbre chanson de Pierre Perret "Lilly" permettait de passer à l’animation musicale préparée avec beaucoup de soin par une habitante d’Estaing, Isabelle Ridacker. Les textes des chants sélectionnés étaient distribués par Petra Keppler, de l’association Concorde et Paix Estaing, afin que tout le monde puisse participer. "Vienne vienne la colombe", interprétée par Denise Romieu, Louisette Bernat et Gérard Aldebert fut un moment d’émotion.

La dizaine de chansons aux accents de liberté a été entonnée à l’unisson. Un beau moment de partage en cette journée du souvenir et de la paix.